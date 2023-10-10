Тактика военных ХАМАС, которая заключается во внезапном ракетном ударе и быстрых наземных операциях против Израиля, напоминает боевые действия на Украине. Об этом пишет The Drive.
По информации издания, после обстрела израильской территории бойцы ХАМАС приступили к переброске высокомобильных групп в приграничные населённые пункты для установления контроля над ними и военными базами.
Как отметили журналисты, эта тактика в каком-то смысле отражает украинский конфликт.
Кроме того, в материале сказано, что военные ХАМАС нанесли удары по позициям Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такой шаг снова отсылает к событиям на Украине, где обе стороны активно применяют дроны, сказано в статье.
Обострение палестино-израильского конфликта наблюдается с 7 октября. В субботу военнослужащие ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Израильские власти объявили о переходе государства в военный режим.
По данным NBC, США на фоне эскалации планируют связать помощь Израилю и Украине в один законопроект.
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