Сегодня, 10 октября, чудовищной силы грохот взрывов слышен у Донецка.
У Авдеевки идёт мощный бой, российские войска наносят невиданный по силе удар по украинским объектам. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В 5 утра там начала работать авиация ВКС РФ, артиллерия, реактивные системы залпового огня и танки. Авдеевка в чёрном дыме от сильных пожаров. Уничтожается украинская батарея которая долгие годы обстреливала Донецк.
Особенно сильно накрывает район коксохимического завода, где прячутся боевики ВСУ.
"Штукатурка с потолка сыплется, дом прыгает. Даже для нас, привыкших, это жуть", — сообщают местные жители.
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