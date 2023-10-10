Мощный бой у Донецка, российская армия наносит невиданный по силе удар

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, 10 октября, чудовищной силы грохот взрывов слышен у Донецка.

Фото: Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

У Авдеевки идёт мощный бой, российские войска наносят невиданный по силе удар по украинским объектам. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В 5 утра там начала работать авиация ВКС РФ, артиллерия, реактивные системы залпового огня и танки. Авдеевка в чёрном дыме от сильных пожаров. Уничтожается украинская батарея которая долгие годы обстреливала Донецк.

Особенно сильно накрывает район коксохимического завода, где прячутся боевики ВСУ.

"Штукатурка с потолка сыплется, дом прыгает. Даже для нас, привыкших, это жуть", — сообщают местные жители.