Командование ВСУ хорошо понимает опасность окружения Авдеевки и срочно перебрасывает туда резервы с артиллерией и реактивными системами залпового огня "Хаймарс".
Так армия Украины пытается не допустить продвижения там ВС РФ.
Падение Авдеевки — основного украинского узла обороны на Донецком фронте, не только ослабляет тут фронт, но и лишает Генштаб ВСУ рубежа, с которого он наносит удары по Донецку, плюс высвобождает крупную группировку армии России, формирующую авдеевский "котёл".
При этом, в командовании ВСУ сегодня пытаются понять, является ли удар по Авдеевке началом русского контрнаступления, или это отвлекающий манёвр с целью заставить Киев ввести в бой резервистов, ослабив другие направления.
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