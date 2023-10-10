ГШ ВСУ понимает опасность окружения Авдеевки и перебрасывает сюда резервы с "Хаймарсами"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ хорошо понимает опасность окружения Авдеевки и срочно перебрасывает туда резервы с артиллерией и реактивными системами залпового огня "Хаймарс".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так армия Украины пытается не допустить продвижения там ВС РФ.

Падение Авдеевки — основного украинского узла обороны на Донецком фронте, не только ослабляет тут фронт, но и лишает Генштаб ВСУ рубежа, с которого он наносит удары по Донецку, плюс высвобождает крупную группировку армии России, формирующую авдеевский "котёл".

При этом, в командовании ВСУ сегодня пытаются понять, является ли удар по Авдеевке началом русского контрнаступления, или это отвлекающий манёвр с целью заставить Киев ввести в бой резервистов, ослабив другие направления.