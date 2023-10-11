В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о нанесении ударов по военно-морской инфраструктуре ХАМАС, которая используется для реализации атак.
В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что цели были поражены на территории Хан-Юниса и Газы. Как пояснили в ведомстве, военные ХАМАС, находящиеся на этих объектах, совершают атаки на израильское побережье.
Помимо этого, в армии Израиля сообщили об уничтожении водолаза, планировавшего незаконно проникнуть на территорию государства.
Ранее обозреватель 19FortyFive заявил, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" может развернуть кампанию по продолжительному террору по время палестино-израильского конфликта. По его мнению, при таком сценарии Израиль рискует проиграть в противостоянии с ХАМАС без поддержки со стороны Вашингтона.
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