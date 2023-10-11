Израиль нанёс удары по военно-морским объектам ХАМАС, используемых для атак

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о нанесении ударов по военно-морской инфраструктуре ХАМАС, которая используется для реализации атак.

Фото: openverse

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что цели были поражены на территории Хан-Юниса и Газы. Как пояснили в ведомстве, военные ХАМАС, находящиеся на этих объектах, совершают атаки на израильское побережье.

Помимо этого, в армии Израиля сообщили об уничтожении водолаза, планировавшего незаконно проникнуть на территорию государства.

Ранее обозреватель 19FortyFive заявил, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" может развернуть кампанию по продолжительному террору по время палестино-израильского конфликта. По его мнению, при таком сценарии Израиль рискует проиграть в противостоянии с ХАМАС без поддержки со стороны Вашингтона.