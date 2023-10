В ДНР наблюдается начало решающего сражения за Авдеевку. Об этом сообщил боец ВСУ Егор Фирсов, дислоцированный в одном из украинских подразделений этого города, находящегося под контролем Киева.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.