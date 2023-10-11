В ДНР наблюдается начало решающего сражения за Авдеевку. Об этом сообщил боец ВСУ Егор Фирсов, дислоцированный в одном из украинских подразделений этого города, находящегося под контролем Киева.
"Я чувствую, что начинается или уже началась одна из решающих битв под Авдеевкой", — сказал украинский военный в эфире телеканала "Киев 24".
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что положение в подконтрольной Киеву Авдеевке очень тяжёлое, поэтому Украине необходимо направить туда все имеющиеся резервы в срочном порядке.
До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал РИА Новости, что ВС РФ приблизились к границам села Бердычи, которое находится к северо-западу от Авдеевки. По словам Гагина, взятие этого села по свой контроль даст российским военным возможность заняться путями снабжения группировки ВСУ, находящейся в Авдеевке.
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