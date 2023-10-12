Вооружённые силы РФ способны всего за несколько дней взять под контроль Харьков. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, планы российской армии никому неизвестны. При этом он уточнил, что войска РФ в силах осуществить освобождение Харькова, а затем начать наступление на Киев. Как пояснил офицер, никто не знает, почему Россия пока не идёт на такие шаги, но у неё есть все ресурсы для продвижения.
"Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать за несколько дней", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.
Он также обратил внимание на то, что "искусственное обеспечение" украинской армии со стороны Запада продолжается.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об остром дефиците офицерских кадров на Украине из-за высоких потерь при наступлении ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.