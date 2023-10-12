Полковник США Макгрегор: армия РФ может за несколько дней освободить Харьков

Вооружённые силы РФ способны всего за несколько дней взять под контроль Харьков. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, планы российской армии никому неизвестны. При этом он уточнил, что войска РФ в силах осуществить освобождение Харькова, а затем начать наступление на Киев. Как пояснил офицер, никто не знает, почему Россия пока не идёт на такие шаги, но у неё есть все ресурсы для продвижения.

"Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать за несколько дней", — отметил Макгрегор в эфире Judging Freedom.

Он также обратил внимание на то, что "искусственное обеспечение" украинской армии со стороны Запада продолжается.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил об остром дефиците офицерских кадров на Украине из-за высоких потерь при наступлении ВСУ.