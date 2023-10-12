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Армия России вклинилась в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров

Силовые структуры

Под Донецком российским военным удалось вклиниться в оборону украинской армии на глубину 300-600 метров, следует из заявления начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.

Армия России вклинилась в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, армия РФ пресекла попытку солдат ВСУ перейти в атаку в районе Клещеевки.

Как пояснил представитель Минобороны в беседе с РИА Новости, российские бойцы вклинились в украинские оборонительные рубежи у нескольких стратегически важных населённых пунктов. 

Он добавил, что российская армия успешно продвигается на Донецком направлении после сосредоточенного огневого удара по боевикам ВСУ, которые находились возле Авдеевки, Северной, Очеретино и Новокалиново. 

Астафьев подчеркнул: в результате боевых действий Киев лишился свыше 15 военных. Помимо этого, уничтожены бронетранспортёры, бронемашины, буксируемые гаубицы и миномёт ВСУ, заключил начальник пресс-центра. 

10 октября ВС РФ добились серьёзных успехов в Авдеевке. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские бойцы ликвидировали два укреплённых района противника и существенно продвинулись вперёд. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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