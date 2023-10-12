Армия России вклинилась в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров

Под Донецком российским военным удалось вклиниться в оборону украинской армии на глубину 300-600 метров, следует из заявления начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, армия РФ пресекла попытку солдат ВСУ перейти в атаку в районе Клещеевки.

Как пояснил представитель Минобороны в беседе с РИА Новости, российские бойцы вклинились в украинские оборонительные рубежи у нескольких стратегически важных населённых пунктов.

Он добавил, что российская армия успешно продвигается на Донецком направлении после сосредоточенного огневого удара по боевикам ВСУ, которые находились возле Авдеевки, Северной, Очеретино и Новокалиново.

Астафьев подчеркнул: в результате боевых действий Киев лишился свыше 15 военных. Помимо этого, уничтожены бронетранспортёры, бронемашины, буксируемые гаубицы и миномёт ВСУ, заключил начальник пресс-центра.

10 октября ВС РФ добились серьёзных успехов в Авдеевке. Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские бойцы ликвидировали два укреплённых района противника и существенно продвинулись вперёд.