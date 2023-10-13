Европейские букмекеры уже принимают ставки на выход США из НАТО

Североатлантический альянс НАТО уже становится явной обузой для многих его членов.

Фото: www.nato. int

Уже даже ведутся разговоры, что Соединенные Штаты высказывают желание выйти из военного блока. А букмекеры в Германии уже стали принимать ставки, что США и выйдет из НАТО в 2024-м или 2025-м году.

Масло в огонь подливает отказ законодателей Штатов продолжать финансирование киевской власти и последовавшая за этим отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска в сектор Газа.