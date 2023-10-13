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Европейские букмекеры уже принимают ставки на выход США из НАТО

Силовые структуры

Североатлантический альянс НАТО уже становится явной обузой для многих его членов.

Европейские букмекеры уже принимают ставки на выход США из НАТО
Фото: www.nato. int

Уже даже ведутся разговоры, что Соединенные Штаты высказывают желание выйти из военного блока. А букмекеры в Германии уже стали принимать ставки, что США и выйдет из НАТО в 2024-м или 2025-м году.

Масло в огонь подливает отказ законодателей Штатов продолжать финансирование киевской власти и последовавшая за этим отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска в сектор Газа.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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