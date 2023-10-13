Израильская Армия освобождения — ЦАХАЛ убила 13 заложников в секторе Газа. Среди погибших были как палестинцы, так и иностранные граждане.
По информации из боевого крыла палестинского движения ХАМАС, израильтяне убили 13 заложников. Речь ведётся о тех людях, что были захвачены в плен боевиками ополчения сектора Газа.
По данным военнослужащих Палестины, погибли эти заложники во время массированных ракетных ударов ЦАХАЛ.
Накануне силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и секторе Газа. Правозащитные организации подчеркивают, что районы Газы очень заселены. Применение этих боеприпасов увеличивает риск для мирных граждан и нарушает международное гуманитарное право.
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