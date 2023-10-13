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Израиль убил 13 заложников в секторе Газа, среди них иностранцы

Силовые структуры

Израильская Армия освобождения — ЦАХАЛ убила 13 заложников в секторе Газа. Среди погибших были как палестинцы, так и иностранные граждане.

Израиль убил 13 заложников в секторе Газа, среди них иностранцы
Фото: www.gazeta.ru

По информации из боевого крыла палестинского движения ХАМАС, израильтяне убили 13 заложников. Речь ведётся о тех людях, что были захвачены в плен боевиками ополчения сектора Газа.

По данным военнослужащих Палестины, погибли эти заложники во время массированных ракетных ударов ЦАХАЛ.

Накануне силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и секторе Газа. Правозащитные организации подчеркивают, что районы Газы очень заселены. Применение этих боеприпасов увеличивает риск для мирных граждан и нарушает международное гуманитарное право.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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