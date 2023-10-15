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Предсказавшая войну в Израиле нейросеть спрогнозировала Третью мировую

2:59
Силовые структуры

Противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ с высочайшей вероятностью приведёт к морям крови и гуманитарной катастрофе на континенте — такой прогноз выдала "боевая" нейросеть "Predictor/W".

Предсказавшая войну в Израиле нейросеть спрогнозировала Третью мировую
Фото: Midjouney: Третья мировая война в прямом эфире на экранах

Эта нейросеть (по сути — искусственный интеллект (ИИ) ещё в 2020–2021 годах предсказала кризис на Ближнем Востоке и возможность начала ядерных испытаний.

В итоге:

  • 7 октября ХАМАС атаковал Израиль и запустил новую израильско-палестинскую войну, в которую могут войти арабские государства и США;
  • По данным МИД РФ и разведки спутников Planet, в Неваде (США) уже якобы готовится подземный подрыв, а Владимир Путин приказал "отвечать симметрично.

Теперь нейросеть "Predictor/W" считает высочайше вероятным (более 0.72) перерастание войны ХАМАС и Израиля в гуманитарную и миграционную катастрофу на континенте.

Также система назвала высоковероятными (0.69) столкновение Ирана/Ливана с Израилем/США в прямой военной конфронтации. Такой конфликт ИИ охарактеризовал как "старт Третьей мировой", приведя цитату военного эксперта об "океанах огня и крови".

Возвращение Китаем "блудного Тайваня" военным путём в ближайший год прототип ИИ считает средневероятным (не более 0.52).

Украину ей проанализировать не предлагали — некоторые эксперты намекают, что такое решение было принято "потому что ВСУ скоро "крышка" и "потому что ИИ — американский". Впрочем, развитие, ход и итог боевых действий на Украине уже очевидны.

Отметим, что "Predictor/W" основывала свою аналитику на базе военных теорий, изучения социальных медиа и закрытого опроса известных военных и политических экспертов по "дельфийскому методу". Об этом сообщили её разработчики в ходе телеконференции NeuroCon live-2023. Нейросеть обработала более 3 млн "достоверных информационных единиц" со всего света.

Ранее суперкомпьютер World One, прогнозирующий цивилизационные закономерности, заявил, что "если всё продолжится так, как идёт сейчас" — гибель цивилизации произойдёт в 2050 году.

Напомним, что покойный Владимир Жириновский уже давно предупредил - в 2024 году Украины уже не будет. Причина — ближневосточная война.

"Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. Здесь будут самые страшные события", — поделился он на ток-шоу Владимира Соловьёва в 2019 году.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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