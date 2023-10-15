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Зеленский заявил, что Россия готовится разбомбить всю энергосистему Украины

Силовые структуры

В своем очередном вечернем видеообращении к украинскому народу глава Незалежной Владимир Зеленский сказал, что российская армия в ближайшее время хочет разбомбить всю энергетическую систему Украины.

Зеленский заявил, что Россия готовится разбомбить всю энергосистему Украины
Фото: https://t.me/RVvoenkor/45083

Гарант конституции призвал страны Североатлантического альянса НАТО выделить Киеву ещё больше комплексов противовоздушной обороны. Также он попросил своих граждан готовиться учиться выживать в условиях длительного отключения электрической энергии.

В заключение Зеленский посоветовал украинцем купить зарядные устройства и тёплые вещи.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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