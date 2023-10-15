В своем очередном вечернем видеообращении к украинскому народу глава Незалежной Владимир Зеленский сказал, что российская армия в ближайшее время хочет разбомбить всю энергетическую систему Украины.
Гарант конституции призвал страны Североатлантического альянса НАТО выделить Киеву ещё больше комплексов противовоздушной обороны. Также он попросил своих граждан готовиться учиться выживать в условиях длительного отключения электрической энергии.
В заключение Зеленский посоветовал украинцем купить зарядные устройства и тёплые вещи.
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