Американская армия серьёзно ослабла из-за военной поддержки Украины и теперь не может участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах. Об этом сообщил отставной генерал ВС США Дон Болдук.
По его словам, критическое положение американских войск является "тревожным сигналом" для граждан страны.
"За время пребывания у власти администрации Байдена наши Вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены", — уточнил Болдук в интервью каналу Fox News.
Он назвал "весьма прискорбным" тот факт, что США не способны подключаться к нескольким конфликтам одновременно.
Генерал призвал Белый дом рассказать американцам правду о том, что в Вашингтоне уже давно никто не думает о способах одерживать победы в ходе боевых действий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон в силах одновременно помогать Украине и Израилю.
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