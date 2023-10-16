Генерал ВС США в отставке Болдук: американская армия ослабла из-за поддержки Украины

Американская армия серьёзно ослабла из-за военной поддержки Украины и теперь не может участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах. Об этом сообщил отставной генерал ВС США Дон Болдук.

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По его словам, критическое положение американских войск является "тревожным сигналом" для граждан страны.

"За время пребывания у власти администрации Байдена наши Вооружённые силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены", — уточнил Болдук в интервью каналу Fox News.

Он назвал "весьма прискорбным" тот факт, что США не способны подключаться к нескольким конфликтам одновременно.

Генерал призвал Белый дом рассказать американцам правду о том, что в Вашингтоне уже давно никто не думает о способах одерживать победы в ходе боевых действий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон в силах одновременно помогать Украине и Израилю.