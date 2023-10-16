Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей о старте военных учений Черноморского флота РФ.
По его словам, во время тренировочных мероприятий в районе Северного мола будут использоваться реактивные миномёты.
Как пояснил Развожаев, учения завершатся примерно в 08:30 по местному времени. Он добавил, что ситуация в Севастополе остаётся спокойной.
6 октября власти Севастополя заявили о попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать город с помощью двух безэкипажных морских катеров. Губернатор пояснил, что Черноморский флот России отразил нападение противника.
В Севастополе продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности из-за регулярных атак украинской армии.
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