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Губернатор Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота с применением реактивных бомбомётов

Силовые структуры

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей о старте военных учений Черноморского флота РФ.

Губернатор Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота с применением реактивных бомбомётов
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, во время тренировочных мероприятий в районе Северного мола будут использоваться реактивные миномёты.

Как пояснил Развожаев, учения завершатся примерно в 08:30 по местному времени. Он добавил, что ситуация в Севастополе остаётся спокойной.

6 октября власти Севастополя заявили о попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать город с помощью двух безэкипажных морских катеров. Губернатор пояснил, что Черноморский флот России отразил нападение противника.

В Севастополе продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности из-за регулярных атак украинской армии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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