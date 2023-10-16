Губернатор Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота с применением реактивных бомбомётов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал жителей о старте военных учений Черноморского флота РФ.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, во время тренировочных мероприятий в районе Северного мола будут использоваться реактивные миномёты.

Как пояснил Развожаев, учения завершатся примерно в 08:30 по местному времени. Он добавил, что ситуация в Севастополе остаётся спокойной.

6 октября власти Севастополя заявили о попытке Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать город с помощью двух безэкипажных морских катеров. Губернатор пояснил, что Черноморский флот России отразил нападение противника.

В Севастополе продолжает действовать повышенный уровень террористической опасности из-за регулярных атак украинской армии.