"Хезболла" публикует видео уничтожения двух израильских танков "Меркава"

Ливанская группировка "Хезболла" всё активнее втягивается в палестино-израильское противостояние.

Фото: Openverse

Военная организация Ливана публикует видеокадры уничтожения двух танков "Меркава" Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ.

"Израильская техника снова подбита на границе Ливана и Израиля", — сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Также сообщается, что группировка "Хезболла" уничтожила танки "Меркава" и их экипажи при помощи ПТРК.

Накануне мировые СМИ массово распространили фейк о применении ЦАХАЛ лазерного оружия.