Ливанская группировка "Хезболла" всё активнее втягивается в палестино-израильское противостояние.
Военная организация Ливана публикует видеокадры уничтожения двух танков "Меркава" Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ.
"Израильская техника снова подбита на границе Ливана и Израиля", — сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Также сообщается, что группировка "Хезболла" уничтожила танки "Меркава" и их экипажи при помощи ПТРК.
Накануне мировые СМИ массово распространили фейк о применении ЦАХАЛ лазерного оружия.
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