Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ планомерно уничтожает боевиков ВСУ у Авдеевки

Вооружённые силы РФ приступили к планомерному уничтожению боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: Вадим Савицкий

Он выразил недоумение в связи с тем, что Киев отказывается от применения бронетехники и бронетранспортёров в зоне конфликта.

Выбранная стратегия не способствуют продвижению ВСУ, поскольку украинским солдатам приходится постоянно носить с собой снаряды и продукты питания, уточнил аналитик. По его словам, подразделения ВСУ устали от этого.

"То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение армии Украины, которое происходит в районе Авдеевки", — подчеркнул Джонсон в эфире DDGeopolitics.

Ранее журналисты Economist заявили, что инициатива в зоне спецоперации находится в руках России. По их мнению, украинские военные вскоре могут оказаться в котле на Авдеевском направлении.