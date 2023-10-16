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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ планомерно уничтожает боевиков ВСУ у Авдеевки

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ приступили к планомерному уничтожению боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия РФ планомерно уничтожает боевиков ВСУ у Авдеевки
Фото: Вадим Савицкий

Он выразил недоумение в связи с тем, что Киев отказывается от применения бронетехники и бронетранспортёров в зоне конфликта.

Выбранная стратегия не способствуют продвижению ВСУ, поскольку украинским солдатам приходится постоянно носить с собой снаряды и продукты питания, уточнил аналитик. По его словам, подразделения ВСУ устали от этого.

"То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение армии Украины, которое происходит в районе Авдеевки", — подчеркнул Джонсон в эфире DDGeopolitics.

Ранее журналисты Economist заявили, что инициатива в зоне спецоперации находится в руках России. По их мнению, украинские военные вскоре могут оказаться в котле на Авдеевском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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