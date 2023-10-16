Вооружённые силы РФ приступили к планомерному уничтожению боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он выразил недоумение в связи с тем, что Киев отказывается от применения бронетехники и бронетранспортёров в зоне конфликта.
Выбранная стратегия не способствуют продвижению ВСУ, поскольку украинским солдатам приходится постоянно носить с собой снаряды и продукты питания, уточнил аналитик. По его словам, подразделения ВСУ устали от этого.
"То, что мы сейчас можем наблюдать, так это полное уничтожение армии Украины, которое происходит в районе Авдеевки", — подчеркнул Джонсон в эфире DDGeopolitics.
Ранее журналисты Economist заявили, что инициатива в зоне спецоперации находится в руках России. По их мнению, украинские военные вскоре могут оказаться в котле на Авдеевском направлении.
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