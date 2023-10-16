Спикер ВВС Украины Игнат: Киев хотел бы самостоятельно обучать пилотов летать на F-16

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев хотел бы самостоятельно проводить обучение для своих военнослужащих по применению западных истребителей F-16, следует из заявления советника командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрия Игната.

Фото: openverse

Он призвал к строительству тренировочных центров и мощных тренажёров для пилотов на Украине. По его словам, эти объекты должны создаваться по западному стандарту.

При этом советник признал, что возведение подобных центров — довольно трудная задача для Киева.

"Мы понимаем, что это непросто сделать", — подчеркнул Игнат в интервью каналу "Рада".

Ранее в командовании ВВС Украины выразили надежду на то, что Киев сможет арендовать у Запада системы противовоздушной обороны на зимний период. Как пояснил Игнат, просто так получить средства ПВО невозможно.