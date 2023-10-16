Заместитель главы Росгвардии в ДНР объяснил действия России на Украине на примере Ближнего Востока

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если бы Российская Федерация приняла пассивную позицию на Украине, это бы означало, что она подвергла риску свою безопасность перед силами, которые не признают её существования. Об этом заявил заместитель главы Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

По его мнению, события на Ближнем Востоке предоставляют уникальную возможность понаблюдать за мотивами, методами и стратегией Москвы на мировой арене.

Присутствие на Украине сил, которые отрицают суверенитет России и стремятся к преемственному управлению в этой бывшей советской республике, и постепенное приспособление всех ресурсов их воле делают ясным, что активное вмешательство России необходимо для защиты её интересов и безопасности, считает Ходаковский.

Он подчеркнул, что последствия специальной военной операции РФ на Украине будут сложными и долгосрочными. По мнению Ходаковского, России предстоит объяснить свои действия людям, которые будут сталкиваться с ними в будущем.

"Казалось бы, если тебя что-то не устраивает в соседней стране, отвернись от неё и предоставь ей возможность жить по своим правилам. Но такое решение не может быть односторонним, иначе отвернись — это просто подставь спину", — резюмировал замглавы Росгвардии В ДНР.