Иран приготовил оружие против авианосцев США в Восточном Средиземноморье

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США у границ Израиля планируют использовать военную мощь для ударов по военным объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Фото: wikimedia

Для этой операции Пентагон может использовать до полутысячи крылатых ракет, находящиеся на борту стратегических бомбардировщиков в Британии.

Об этом заявил обозреватель Евгений Даманцев.

По его словам, иранские комплексы противовоздушной обороны способны уничтожить около 45 процентов ракет, запущенных американцами. Главные факторы, затрудняющие оборону КСИР — сложный горный рельеф, недостаток самолётов и отсутствие систем дальнего радиолокационного обнаружения, цитирует эксперта "Военное дело".

А баллистические ракеты средней дальности армии Ирана вряд ли противостоят защитным системам американо-израильской группировки.

Но для нанесения урона авианосной группе Пентагона, Иран может использовать беспилотники-камикадзе. Несколько таких БПЛА могут нарушить работу радаров кораблей, что снижает бы их боевую ценность, подытожил Даманцев.