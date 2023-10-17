США у границ Израиля планируют использовать военную мощь для ударов по военным объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Для этой операции Пентагон может использовать до полутысячи крылатых ракет, находящиеся на борту стратегических бомбардировщиков в Британии.
Об этом заявил обозреватель Евгений Даманцев.
По его словам, иранские комплексы противовоздушной обороны способны уничтожить около 45 процентов ракет, запущенных американцами. Главные факторы, затрудняющие оборону КСИР — сложный горный рельеф, недостаток самолётов и отсутствие систем дальнего радиолокационного обнаружения, цитирует эксперта "Военное дело".
А баллистические ракеты средней дальности армии Ирана вряд ли противостоят защитным системам американо-израильской группировки.
Но для нанесения урона авианосной группе Пентагона, Иран может использовать беспилотники-камикадзе. Несколько таких БПЛА могут нарушить работу радаров кораблей, что снижает бы их боевую ценность, подытожил Даманцев.
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