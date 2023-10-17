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Иран приготовил оружие против авианосцев США в Восточном Средиземноморье

1:09
Силовые структуры

США у границ Израиля планируют использовать военную мощь для ударов по военным объектам Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Иран приготовил оружие против авианосцев США в Восточном Средиземноморье
Фото: wikimedia

Для этой операции Пентагон может использовать до полутысячи крылатых ракет, находящиеся на борту стратегических бомбардировщиков в Британии.

Об этом заявил обозреватель Евгений Даманцев.

По его словам, иранские комплексы противовоздушной обороны способны уничтожить около 45 процентов ракет, запущенных американцами. Главные факторы, затрудняющие оборону КСИР — сложный горный рельеф, недостаток самолётов и отсутствие систем дальнего радиолокационного обнаружения, цитирует эксперта "Военное дело".

А баллистические ракеты средней дальности армии Ирана вряд ли противостоят защитным системам американо-израильской группировки.

Но для нанесения урона авианосной группе Пентагона, Иран может использовать беспилотники-камикадзе. Несколько таких БПЛА могут нарушить работу радаров кораблей, что снижает бы их боевую ценность, подытожил Даманцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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