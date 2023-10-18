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Военспец Марочко: ВСУ отступили с передовых позиций на Купянском направлении

0:59
Силовые структуры

Военные ВСУ лишились передовых позиций под Купянском из-за отступления. Об этом сообщил отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Военспец Марочко: ВСУ отступили с передовых позиций на Купянском направлении
Фото: openverse.org

По его словам, российские истребители-бомбардировщики, тяжёлые огнемётные системы (ТОС) и артиллерия продолжают интенсивно работать по позициям ВСУ на Купянском направлении. Как пояснил военный эксперт, российские войска взяли под огневой контроль пути подвоза снарядов, техники и живой силы противника.

Всё это заставило солдат ВСУ покинуть ряд ключевых позиций в районе Купянска, уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Военспец добавил, что украинские боевики предпринимали попытки вернуться на прежние места дислокации, однако ВС РФ не позволили им это сделать.

Ранее политолог Олег Соскин заявил о начале российского наступления на Купянском направлении.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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