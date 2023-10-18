Военные ВСУ лишились передовых позиций под Купянском из-за отступления. Об этом сообщил отставной подполковник Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, российские истребители-бомбардировщики, тяжёлые огнемётные системы (ТОС) и артиллерия продолжают интенсивно работать по позициям ВСУ на Купянском направлении. Как пояснил военный эксперт, российские войска взяли под огневой контроль пути подвоза снарядов, техники и живой силы противника.
Всё это заставило солдат ВСУ покинуть ряд ключевых позиций в районе Купянска, уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.
Военспец добавил, что украинские боевики предпринимали попытки вернуться на прежние места дислокации, однако ВС РФ не позволили им это сделать.
Ранее политолог Олег Соскин заявил о начале российского наступления на Купянском направлении.
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