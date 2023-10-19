Экс-разведчик Шаффер: ВСУ выдохлись, не добившись никаких успехов в ходе наступления

Украинская армия выдохлась, так и не сумев достичь каких-либо результатов в ходе наступательной операции. Об этом сообщил экс-разведчик США Тони Шаффер.

Фото: openverse.org

По его словам, солдаты ВСУ не передвинулись на новые постоянные позиции во время контрнаступления.

"Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось", — подчеркнул офицер в эфире Judging Freedom.

Экс-разведчик США также подчеркнул: президент РФ Владимир Путин знает, что Вашингтон не сможет обеспечить ВСУ необходимой техникой для продолжения контрнаступления или обороны. Как пояснил Шаффер, Белый дом бросит Украину, когда она станет для него ненужной вещью.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что власти США начали искать выход из украинского конфликта на фоне многочисленных неудач ВСУ.