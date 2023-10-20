Подполковник ЛНР в отставке Марочко: количество иностранных наёмников ВСУ сокращается

Количество иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ планомерно сокращается, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, такие выводы можно сделать из данных агентурных источников.

Фото: www.mk.ru

Кроме того, о сокращении иностранцев в рядах украинской армии говорят перехваченные радиоэфиры и разведданные непосредственно с передовой.

"Можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий", — сообщил Марочко РИА Новости.

Как подчеркнул подполковник ЛНР в отставке, также есть информация, что иностранные ЧВК отзывают своих военных с территории Украины.

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