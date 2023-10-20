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Подполковник ЛНР в отставке Марочко: количество иностранных наёмников ВСУ сокращается

Силовые структуры

Количество иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ планомерно сокращается, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, такие выводы можно сделать из данных агентурных источников.

Подполковник ЛНР в отставке Марочко: количество иностранных наёмников ВСУ сокращается
Фото: www.mk.ru

Кроме того, о сокращении иностранцев в рядах украинской армии говорят перехваченные радиоэфиры и разведданные непосредственно с передовой.

"Можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий", — сообщил Марочко РИА Новости.

Как подчеркнул подполковник ЛНР в отставке, также есть информация, что иностранные ЧВК отзывают своих военных с территории Украины.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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