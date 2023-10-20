Армия России уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке

Российская армия ударила по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в Константиновке.

Фото: скриншот из видео очевидцев

По сообщению военных корреспондентов, в здании местной школы находилась база-располага 24-й ОМБр — с личным составом, военной техникой и вооружением. Само подразделение на данный момент участвует в боях на Артёмовском направлении.

Местные жители уже рассказали, что после прилёта российской ракеты фиксировалась активность карет "скорой помощи", что говорит об эффективности удара.

Националисты ВСУ продолжют использовать гражданские объекты в военных целях, чтобы потом обвинять российских военных в "ударах по мирным гражданам".