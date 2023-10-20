Российская армия ударила по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в Константиновке.
По сообщению военных корреспондентов, в здании местной школы находилась база-располага 24-й ОМБр — с личным составом, военной техникой и вооружением. Само подразделение на данный момент участвует в боях на Артёмовском направлении.
Местные жители уже рассказали, что после прилёта российской ракеты фиксировалась активность карет "скорой помощи", что говорит об эффективности удара.
Националисты ВСУ продолжют использовать гражданские объекты в военных целях, чтобы потом обвинять российских военных в "ударах по мирным гражданам".
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