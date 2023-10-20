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ВВ Белгородской области за сутки с 19 октября произошло свыше 100 прилетов со стороны ВСУ

1:11
Силовые структуры

Более 100 боеприпасов выпустили за прошедшие сутки 19 октября ВСУ по населённым пунктам Белгородской области, передает ТАСС. Также было зафиксировано несколько прилётов беспилотников.

ВВ Белгородской области за сутки с 19 октября произошло свыше 100 прилетов со стороны ВСУ
Фото: https://s0.rbk.ru

Обстрелы с украинской стороны выбили окна в частном доме и повредили линию электропередачи. Об этом написал губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Валуйский городской округ подвергся атаке ствольной артиллерии. Только в одно село Карабаново прилетели 32 снаряда.

Среди граждан пострадавших нет, работа ЛЭП уже восстановлена. Три самолёта-беспилотника сбили российские силы ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка. На Борисовский район дроны сбросили два самодельных взрывных устройства, которые упали на окраину села Цаповка.

Также миномётным и гранатомётным обстрелам ВСУ подвергли Грайворонский и Шебекинский городские округа, села Богун-Городок, Дроновка, Козинка, Сподарюшино, Красная Яруга, Теребрено, Вязовое и другие.

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ВСУ обстреляли снарядами «Града» валуйский поселок Уразово
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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