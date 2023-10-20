Более 100 боеприпасов выпустили за прошедшие сутки 19 октября ВСУ по населённым пунктам Белгородской области, передает ТАСС. Также было зафиксировано несколько прилётов беспилотников.
Обстрелы с украинской стороны выбили окна в частном доме и повредили линию электропередачи. Об этом написал губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Валуйский городской округ подвергся атаке ствольной артиллерии. Только в одно село Карабаново прилетели 32 снаряда.
Среди граждан пострадавших нет, работа ЛЭП уже восстановлена. Три самолёта-беспилотника сбили российские силы ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка. На Борисовский район дроны сбросили два самодельных взрывных устройства, которые упали на окраину села Цаповка.
Также миномётным и гранатомётным обстрелам ВСУ подвергли Грайворонский и Шебекинский городские округа, села Богун-Городок, Дроновка, Козинка, Сподарюшино, Красная Яруга, Теребрено, Вязовое и другие.
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