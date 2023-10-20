ВВ Белгородской области за сутки с 19 октября произошло свыше 100 прилетов со стороны ВСУ

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Более 100 боеприпасов выпустили за прошедшие сутки 19 октября ВСУ по населённым пунктам Белгородской области, передает ТАСС. Также было зафиксировано несколько прилётов беспилотников.

Фото: https://s0.rbk.ru

Обстрелы с украинской стороны выбили окна в частном доме и повредили линию электропередачи. Об этом написал губернатор Белгородчины Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Валуйский городской округ подвергся атаке ствольной артиллерии. Только в одно село Карабаново прилетели 32 снаряда.

Среди граждан пострадавших нет, работа ЛЭП уже восстановлена. Три самолёта-беспилотника сбили российские силы ПВО над селами Никольским, Ястребово и Варваровка. На Борисовский район дроны сбросили два самодельных взрывных устройства, которые упали на окраину села Цаповка.

Также миномётным и гранатомётным обстрелам ВСУ подвергли Грайворонский и Шебекинский городские округа, села Богун-Городок, Дроновка, Козинка, Сподарюшино, Красная Яруга, Теребрено, Вязовое и другие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...