Как РФ готовится к наступлению: "китайцы, корейцы и сотня тысяч "вагнеровцев"

Российские войска выматывают армию Украины на различных участках фронта и заманивают ВСУ под Авдеевку.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает обозреватель Михаил Онуфриенко.

Все попытки ВСУ наступать закончены и остановлены. Даже на основном Мариупольском направлении, где они хотели и мечтали наступать, продвигаясь на несколько сотен метров вперёд, всё заглохло для Киева.

Не имея никакой возможности продвижения в этом направлении, они придумывают Херсонское направление, поскольку на других фронтах у них шансов вообще нет. Но и это направление для Киева закончится так же, поскольку несколько сотен, или даже несколько тысяч десантников армии Украины будут уничтожены, и не смогут никуда дальше пройти, отмечает обозреватель.

"Это смертники, которые прорваться куда-либо не в состоянии", — в эфире "Украина.ру" рассказал эксперт.

Россия действует по обстановке, и не форсирует событий. Сейчас просто выматывается украинская армия, никакие "сотни тысяч китайцев и корейцев" в атаку не идут и не собираются, но и "вагнеровцев" никто не отменял, подчёркивает эксперт.

Но сегодня российская армия стала на порядок выше той, которая начинала спецоперацию, подытожил Онуфриенко.