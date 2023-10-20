Уничтожение очередного танка Merkava армии ЦАХАЛ попало в Сети.
ХАМАС ликвидировал ещё один танк Merkava IV Израиля. Бойцы сектора Газа с беспилотника сбросили гранату от РПГ, после чего израильский танк приходит в негодность.
По подсчётам СМИ, всего с начала эскалации конфликта палестинские военнослужащие уничтожили почти 10 процентов от танкового парка армии Израиля. Всего у ЦАХАЛ было 500 Merkava III и IV моделей. 50 уничтожено.
ХАМАС нашёл ключи к распиаренным израильским танкам, пишет "Царьград".
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