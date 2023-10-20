Уничтожение очередного израильского танка Merkava попало на кадры

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Уничтожение очередного танка Merkava армии ЦАХАЛ попало в Сети.

Фото: Openverse

ХАМАС ликвидировал ещё один танк Merkava IV Израиля. Бойцы сектора Газа с беспилотника сбросили гранату от РПГ, после чего израильский танк приходит в негодность.

По подсчётам СМИ, всего с начала эскалации конфликта палестинские военнослужащие уничтожили почти 10 процентов от танкового парка армии Израиля. Всего у ЦАХАЛ было 500 Merkava III и IV моделей. 50 уничтожено.

ХАМАС нашёл ключи к распиаренным израильским танкам, пишет "Царьград".