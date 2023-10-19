Эксперт Рубаев об Израиле: "Не спасут ни авианосцы, ни американские морпехи"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Арабы всего мира могут мгновенно "загореться" — и совместно покончить с Израилем.

Фото: openverse

Об этом сообщил политолог Аслан Рубаев.

"Коллеги-востоковеды и живущие там политологи писали, что не помнят такого объединения суннитского и шиитского миров, чтобы все были в таком единстве. Чтобы Турция так реагировала болезненно на то, что происходит с Саудовской Аравией. Вообще, арабский мир — это самый взрывоопасный регион. Если одна страна выходит из-под контроля, то по принципу домино там вся эта цепочка начинает загораться", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал обозреватель.

По его словам, сегодня начинается аналогия Арабской весны, когда загорелся Тунис. Сейчас арабский мир может объединиться и объявить месть Израилю, и в таком случае Тель-Авиву и его союзникам не поможет ничего.

3 000 американских морских пехотинцев не помогут ЦАХАЛу никак. И никакие авианосцы не помогут, поскольку тут надо сто тысяч американских солдат, подытожил Рубаев.