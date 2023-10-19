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Эксперт Рубаев об Израиле: "Не спасут ни авианосцы, ни американские морпехи"

1:08
Силовые структуры

Арабы всего мира могут мгновенно "загореться" — и совместно покончить с Израилем.

Эксперт Рубаев об Израиле: "Не спасут ни авианосцы, ни американские морпехи"
Фото: openverse

Об этом сообщил политолог Аслан Рубаев.

"Коллеги-востоковеды и живущие там политологи писали, что не помнят такого объединения суннитского и шиитского миров, чтобы все были в таком единстве. Чтобы Турция так реагировала болезненно на то, что происходит с Саудовской Аравией. Вообще, арабский мир — это самый взрывоопасный регион. Если одна страна выходит из-под контроля, то по принципу домино там вся эта цепочка начинает загораться", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал обозреватель.

По его словам, сегодня начинается аналогия Арабской весны, когда загорелся Тунис. Сейчас арабский мир может объединиться и объявить месть Израилю, и в таком случае Тель-Авиву и его союзникам не поможет ничего.

3 000 американских морских пехотинцев не помогут ЦАХАЛу никак. И никакие авианосцы не помогут, поскольку тут надо сто тысяч американских солдат, подытожил Рубаев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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