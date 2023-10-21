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Военнопленный из ВСУ: инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки"

Силовые структуры

Инструкторы США, обучающие военных Вооружённых сил Украины в немецких специальных лагерях, проводят подготовку на уровне "учебки".

Военнопленный из ВСУ: инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки"
Фото: openverse.org

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску.

"После Житомира проходил обучение в ФРГ. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии — тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. Обучали инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", — говорит боевик ВСУ, попавший в плен российской армии.

В плен бойцы его взяли на Запорожском направлении.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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