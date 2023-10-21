Военнопленный из ВСУ: инструкторы США в Германии обучают на уровне "учебки"

Инструкторы США, обучающие военных Вооружённых сил Украины в немецких специальных лагерях, проводят подготовку на уровне "учебки".

Фото: openverse.org

Об этом пишет РИА Новости, со ссылкой на украинского военнопленного Александра Лыску.

"После Житомира проходил обучение в ФРГ. Ничего особенного, базовая военная подготовка в Германии — тактическая медицина, стрельба… Всё то же самое, что и здесь. Обучали инструкторы американские. Должностей, званий и фамилий мы не знали", — говорит боевик ВСУ, попавший в плен российской армии.

В плен бойцы его взяли на Запорожском направлении.