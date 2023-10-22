Минобороны: ВСУ совершили четыре попытки прорваться на Краснолиманском направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС России сорвали четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук. Украинские националисты понесли серьёзные потери в живой силе и технике.

Фото: The Daily Beast

Так, согласно информации, атаковать противник пытался в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

"Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ", — сообщил Савчук РИА Новости.

Кроме того, российские военные выявили и нейтрализовали более 20 расчётов полевой артиллерии, находившихся в вооружении украинских войск. В результате этой операции было уничтожено до ста военнослужащих, две бронированные машины, два автомобиля и 152-миллиметровая гаубица Д-30.

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