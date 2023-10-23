У российской системы противовоздушной обороны уже есть опыт взаимодействия с американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По его словам, киевский режим сам не скрывает, что атакует российские войска при помощи американских ракет с кассетной частью боеприпасов.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовём эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки", — пояснил Гагин РИА Новости.
Он уточнил, что система ПВО России хорошо "закрывает" страну, к тому же ВС РФ уже сталкивались с хвалёными британскими Storm Shadow и, опять же, американскими HIMARS.
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