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Советник главы ДНР Гагин: российская система ПВО уже сталкивалась с ракетами ATACMS

0:58
Силовые структуры

У российской системы противовоздушной обороны уже есть опыт взаимодействия с американскими дальнобойными ракетами ATACMS, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Советник главы ДНР Гагин: российская система ПВО уже сталкивалась с ракетами ATACMS
Фото: Скриншот из видео

По его словам, киевский режим сам не скрывает, что атакует российские войска при помощи американских ракет с кассетной частью боеприпасов.

"Они (украинцы. — Прим. ред.) отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями. Назовём эти удары именно опытом, из которого мы должны будем извлечь какие-то уроки", — пояснил Гагин РИА Новости.

Он уточнил, что система ПВО России хорошо "закрывает" страну, к тому же ВС РФ уже сталкивались с хвалёными британскими Storm Shadow и, опять же, американскими HIMARS.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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