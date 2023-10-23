Российский разведчик Мытка помог уничтожить военных ВСУ, которые готовились к атаке

Российский разведчик Павел Мытка своевременно обнаружил украинских военных, которые готовились к атаке на одном из направлений спецоперации.

Фото: Вадим Савицкий

Как сообщили в Министерстве обороны России, Мытка рассказал сослуживцам, где сосредоточены техника и живая сила ВСУ, после чего противник подвергся артиллерийскому удару. Отмечается, что разведчик ВС РФ отвечал за корректировку огня.

По информации МО РФ, российские солдаты смогли не только сорвать атаку, но и уничтожить несколько машин ВСУ с оружием.

Ранее экс-офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж заявил, что все операции Киева обречены на провал из-за острой нехватки военнослужащих.