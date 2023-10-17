Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России ликвидировали в боевых действиях у Авдеевки двух наёмников, Дерека Тьена Трана из США и Йохана Фредрикссона. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Фото: wikimedia.org

Отмечается, что Тран был ветераном армии США, а Фредриксон ранее служил в 193-м батальоне горных стрелков. На Украине он сражался в подразделении Chosen Company в качестве снайпера.

Напомним, что 11 октября началась обширная операция по освобождению Авдеевки, который является ключевой укреплённой зоной ВСУ на восточной Украине. ВС России удалось захватить стратегически важный пункт и продвинуться к городу с нескольких сторон. Западные аналитики выразили мнение, что украинская армия может быть окружена.