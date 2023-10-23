Черноморский флот провёл учения в Севастополе с применением реактивных бомбомётов

На территории Севастополя состоялись учения Черноморского флота. Во время тренировочных мероприятий военные применяли реактивные бомбомёты.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По словам губернатора Михаила Развожаева, учения завершились примерно в 08:15 по местному времени неподалёку от Северного и Южного молов.

Он также добавил в Telegram-канале, что обстановка в городе остаётся спокойной.

18 октября Развожаев заявил о сбитой над Севастополем ракете. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Инфраструктурные объекты на территории города не повреждены. Как подчеркнул губернатор, боевая часть ракеты рухнула в поле.