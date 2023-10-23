На территории Севастополя состоялись учения Черноморского флота. Во время тренировочных мероприятий военные применяли реактивные бомбомёты.
По словам губернатора Михаила Развожаева, учения завершились примерно в 08:15 по местному времени неподалёку от Северного и Южного молов.
Он также добавил в Telegram-канале, что обстановка в городе остаётся спокойной.
18 октября Развожаев заявил о сбитой над Севастополем ракете. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Инфраструктурные объекты на территории города не повреждены. Как подчеркнул губернатор, боевая часть ракеты рухнула в поле.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".