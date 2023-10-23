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Оператор дрона-камикадзе Шкет назвал уязвимые места танков Abrams

Силовые структуры

Американские танки Abrams не годятся для лобовых штурмов по причине целого ряда недостатков. Детали раскрыл оператор БПЛА "Ланцет" с позывным Шкет, воюющий на Южнодонецком направлении.

Оператор дрона-камикадзе Шкет назвал уязвимые места танков Abrams
Фото: https://wp-s.ru/wallpapers/7/15/446930125738825/tank-abrams-na-boevom-xodu.jpg

M1A1 Abrams отличается точностью и дальнобойностью орудия, современными средствами наблюдения и чрезвычайно слабым бронированием кормы и бортов. Сбоку он становится хорошей мишенью для бронебойного снаряда, выпущенного из 30-миллиметровой пушки.

Кроме того, вместительный кормовой отсек с боеприпасами тоже послужит хорошей "приёмной нишей" в случае попадания туда. Единственное, для чего смогут пригодиться такие машины — для распределения по всей линии соприкосновения для использования их в качестве снайперов.

Опасны для Abrams и минные поля также по причине множества их уязвимостей. А если танк подорвется и потеряет ход, добить его с воздуха с помощью артиллерии или ударных вертолетов не составит труда, пояснил оператор.

В войсках уже составлен перечень слабых мест бронемашин, что позволит эффективно противостоять им. Поможет и опыт, накопленный в борьбе с немецкими "Леопардами". На сегодня известно, что танки в количестве 31 единицы прибыли на Украину, но в боестолкновениях пока замечены не были.

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Что не договаривают про защищенность легендарного танка ABRAMS?
Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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