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Army Times: пилотам стратегических бомбардировщиков B-52H США выдали противоядерные очки

Силовые структуры

Пилоты ядерных "стратегов" ВВС США B-52H обязаны брать на каждый вылет противоядерные маски — чтобы не ослепнуть в случае "внезапной массированной ядерной войны".

Учения США: надеваем ядерные очки, запускаем ядерные ракеты

Как сообщает рассылка издания Army Times (Military), "c 1 марта 2023 года обязаны иметь на каждом вылете (вне зависимости от его целей) противоядерные очки-маску EEU-2/P для летных шлемов HGU-55/P".

Журналисты отмечают, что до того такой обязанности американским пилотам не вменялось, начиная с момента развала СССР в 90-ые годы — так Military Review и вовсе оценивает это как "приказ готовиться к возможной ядерной войне".

Военные историки добавляют, что Хиросиму и Нагасаки пилоты ВВС США бомбили просто в поляризирующихся очках, потом для них придумали шлемы-маски, а теперь — особые "умные" (моментально затемняющие линзы) маски.

У нас же (в Союзе и России) пилоты использовали общевойсковые очки ОПФ "для защиты глаз советского военнослужащего от светового, ИК и УФ излучения ядерного взрыва с технологией "Хамелеон".

Сейчас же на российских стратегических бомбардировщиках Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160М/М2 на подобный случай есть такие меры:

  • установлены противоядерные шторки,
  • есть инструкция "в случае ядерного взрыва летчик закрывает глаза и включает автопилот" (у штурманов такой инструкции нет).

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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