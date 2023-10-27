Труп пропавшего на Украине британского наёмника найден в канализации

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тело пропавшего без вести наёмника из Великобритании Дэниела Берка найдено в канализации на полигоне в Запорожье.

Фото: Страна.ua

Об этом сообщает издание Sun, ссылаясь на отца англичанина.

"Результаты ДНК-теста Дэниела положительны", — пишет СМИ.

Отмечается, что труп, найденный в канализации, помог обнаружить ещё один наёмник Абдельфетах Нурин. Этот австралийско-алжирский боевик заявил полицейским, что застрелил Берка по ошибке. Ранее он говорил, что британец находился на полигоне вместе с ним, но ушёл затем оттуда без него.

Потом иностранец признался, что это он застрелил, "но это было не намеренное убийство".

Полиция Украины не сообщает, уехал ли Нурин из страны.