Тело пропавшего без вести наёмника из Великобритании Дэниела Берка найдено в канализации на полигоне в Запорожье.
Об этом сообщает издание Sun, ссылаясь на отца англичанина.
"Результаты ДНК-теста Дэниела положительны", — пишет СМИ.
Отмечается, что труп, найденный в канализации, помог обнаружить ещё один наёмник Абдельфетах Нурин. Этот австралийско-алжирский боевик заявил полицейским, что застрелил Берка по ошибке. Ранее он говорил, что британец находился на полигоне вместе с ним, но ушёл затем оттуда без него.
Потом иностранец признался, что это он застрелил, "но это было не намеренное убийство".
Полиция Украины не сообщает, уехал ли Нурин из страны.
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