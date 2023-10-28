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Спецназ "Сибирь" дроном уничтожил гранатомётный расчёт ВСУ под Клещеевкой: "Подлетаю, сбрасываю скорость"

Силовые структуры

Боевики ВСУ на Клещеевском направлении лишились гранатомётного расчёта. Бойцы ВС РФ спецназа "Сибирь" отработали по врагу ударом беспилотника.

Спецназ "Сибирь" дроном уничтожил гранатомётный расчёт ВСУ под Клещеевкой: "Подлетаю, сбрасываю скорость"
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам оператора БПЛА, ВСУшники засели недалеко от сгоревшего ранее БТР.

"Вот мы видим наш ориентир — сгоревший БТР, а вот расчёт АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", — рассказал боец РИА Новости.

По словам российского оператора БПЛА, обнаружили противника также с воздуха при помощи разведывательного дрона.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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