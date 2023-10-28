Спецназ "Сибирь" дроном уничтожил гранатомётный расчёт ВСУ под Клещеевкой: "Подлетаю, сбрасываю скорость"

Боевики ВСУ на Клещеевском направлении лишились гранатомётного расчёта. Бойцы ВС РФ спецназа "Сибирь" отработали по врагу ударом беспилотника.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам оператора БПЛА, ВСУшники засели недалеко от сгоревшего ранее БТР.

"Вот мы видим наш ориентир — сгоревший БТР, а вот расчёт АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", — рассказал боец РИА Новости.

По словам российского оператора БПЛА, обнаружили противника также с воздуха при помощи разведывательного дрона.

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