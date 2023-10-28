Боевики ВСУ на Клещеевском направлении лишились гранатомётного расчёта. Бойцы ВС РФ спецназа "Сибирь" отработали по врагу ударом беспилотника.
По словам оператора БПЛА, ВСУшники засели недалеко от сгоревшего ранее БТР.
"Вот мы видим наш ориентир — сгоревший БТР, а вот расчёт АГС, по нему нам нужно отработать. Я подлетаю, сбрасываю скорость, поворачиваю в сторону противника и поражаю цель", — рассказал боец РИА Новости.
По словам российского оператора БПЛА, обнаружили противника также с воздуха при помощи разведывательного дрона.
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