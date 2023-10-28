На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Количество жертв ВСУ среди "мобилизантов" становится всё больше, так как их бросают на штурмы, а сзади идут наёмники, нацисты или "кадровики".

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Их используют как прикрытие — пускают толпами вперёд под убийственный огонь, а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики”, — в Telegram-канале отмечает губернатор региона.

По его словам, украинцы не забирают погибших побратимов, а раненых вывозят в последнюю очередь. При этом, получивших ранения боевиков отвозят в госпитали, находящиеся далеко от линии фронта, а не в полевые санитарные части, подытожил Сальдо.