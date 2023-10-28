Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечно убегающего Галкина* громят в сети за песни Цоя и Шатунова
Садальский рассказал курьёзный случай о главе Департамента культуры: "А какие цветы предпочитает именинник?"
Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте
Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Ученые нашли новые резервы головного мозга
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года

На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты

0:46
Силовые структуры

Количество жертв ВСУ среди "мобилизантов" становится всё больше, так как их бросают на штурмы, а сзади идут наёмники, нацисты или "кадровики".

На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Их используют как прикрытие — пускают толпами вперёд под убийственный огонь, а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики”, — в Telegram-канале отмечает губернатор региона.

По его словам, украинцы не забирают погибших побратимов, а раненых вывозят в последнюю очередь. При этом, получивших ранения боевиков отвозят в госпитали, находящиеся далеко от линии фронта, а не в полевые санитарные части, подытожил Сальдо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали Кипр: новое место жительства и родители двойняшек
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Последние материалы
Садальский рассказал курьёзный случай о главе Департамента культуры: "А какие цветы предпочитает именинник?"
Галкин* спародировал пение Виктора Цоя на своём зарубежном концерте
На штурм Киев отправляет мобилизованных, за ними прячутся наёмники и неонацисты
Мать Андрея Бурковского рассказала о своей любви к Путину
Бородина — Собчак по поводу внешности: "Лучше твоей маски, где ты с четырьмя бровями, нет"
Ученые нашли новые резервы головного мозга
Концерты XOLIDAYBOY отменили после угрозы Мизулиной
ScienceAlert: Учёные обнаружили каннабис в новом растении
Профессор Аверков: Курение — главная причина инфарктов, особенно в холодное время года
В Таиланде в ходе силового рейда задержаны российские туристы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников