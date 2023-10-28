Количество жертв ВСУ среди "мобилизантов" становится всё больше, так как их бросают на штурмы, а сзади идут наёмники, нацисты или "кадровики".
Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Их используют как прикрытие — пускают толпами вперёд под убийственный огонь, а прячась за ними идут наёмники, националисты или кадровые боевики”, — в Telegram-канале отмечает губернатор региона.
По его словам, украинцы не забирают погибших побратимов, а раненых вывозят в последнюю очередь. При этом, получивших ранения боевиков отвозят в госпитали, находящиеся далеко от линии фронта, а не в полевые санитарные части, подытожил Сальдо.
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