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Главарь азербайджанской банды из Петербурга объявлен в международный розыск 

0:55
Силовые структуры

Главаря азербайджанской мафии из Санкт-Петербурга объявили в международный розыск.

Главарь азербайджанской банды из Петербурга объявлен в международный розыск 
Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

Об этом сообщило управление Следственного комитета России.

"Сегодня, 28 октября, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Проведены обыски на местах, где могут скрываться другие участники ОПГ.

После ряда нападений на петербуржцев были задержаны 9 участников этой этнической банды. Но самый "активный" 18-летний Турал Мамедов продолжает скрываться — вся его смелость мигом улетучилась, когда на горизонте замаячил тюремный срок, пишет "Царьград".

По информации, он мог вернуться на родину.

 

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Главарь азербайджанской мафии из Петербурга объявлен в международный розыск 
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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