Главаря азербайджанской мафии из Санкт-Петербурга объявили в международный розыск.
Об этом сообщило управление Следственного комитета России.
"Сегодня, 28 октября, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Проведены обыски на местах, где могут скрываться другие участники ОПГ.
После ряда нападений на петербуржцев были задержаны 9 участников этой этнической банды. Но самый "активный" 18-летний Турал Мамедов продолжает скрываться — вся его смелость мигом улетучилась, когда на горизонте замаячил тюремный срок, пишет "Царьград".
По информации, он мог вернуться на родину.
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