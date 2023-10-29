Поступили последние новости о состоянии экс-нардепа Верховной рады Украины Олега Царёва.
Журналист Александр Чаленко рассказал, что государственный деятель, на которого в Ялте было совершено покушение спецслужбами Украины, ещё находится в реанимации, "под усиленной охраной ФСБ".
Он отмечает, что сейчас ФСБ и Следственный комитет РФ, кто будет дальше расследовать это покушение.
"Мне рассказали, что, то ли год назад, то ли полгода: над домом Олега в Ялте висел дрон. Когда Олег в него прицелился, дрон улетел. Такая история", — подчеркнул журналист.
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