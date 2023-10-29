Последние новости о состоянии Олега Царёва: "В реанимации, под усиленной охраной ФСБ"

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступили последние новости о состоянии экс-нардепа Верховной рады Украины Олега Царёва.

Фото: Википедия

Журналист Александр Чаленко рассказал, что государственный деятель, на которого в Ялте было совершено покушение спецслужбами Украины, ещё находится в реанимации, "под усиленной охраной ФСБ".

Он отмечает, что сейчас ФСБ и Следственный комитет РФ, кто будет дальше расследовать это покушение.

"Мне рассказали, что, то ли год назад, то ли полгода: над домом Олега в Ялте висел дрон. Когда Олег в него прицелился, дрон улетел. Такая история", — подчеркнул журналист.