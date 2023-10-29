Украина не изменит ситуацию на поле боя, и Киеву вместе со своими кураторами осталось только сдаться.
Об этом сообщил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
"Остался лишь один вопрос, когда Украина и Запад решат, что пришло время сдаться. Чем дольше Киев воюет, тем больше людей он потеряет", — в интервью на канале YouTube — Gegenpol отметил эксперт.
Он призывает киевский режим смириться с тем, что он не выиграет и "ценник" сопротивления будет лишь расти. Украинские военнослужащие на полях сражений не могут навязать свою волю, а вот у ВС РФ есть стратегический импульс, и именно Кремль будет теперь диктовать условия, подытожил Риттер.
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