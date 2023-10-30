Израиль атаковал позиции сирийских военнослужащих, расположенные в южной части государства.
По данным Минобороны Сирии, удары были нанесены примерно в 01:35 часов (время совпадает с московским). Отмечается, что атака осуществлялась со стороны Голан.
Из-за нападения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали объекты ВС Сирии в районе населённого пункта Дераа. Это спровоцировало материальные потери. Информация о возможных пострадавших и жертвах в результате израильской атаки уточняется.
Ранее группировка "Исламское сопротивление Ирака" ударила по нескольким военным базам США, которые находятся в Сирии.
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