Израильские военные ударили по позициям сирийской армии на юге страны

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израиль атаковал позиции сирийских военнослужащих, расположенные в южной части государства.

Фото: wikimedia.org

По данным Минобороны Сирии, удары были нанесены примерно в 01:35 часов (время совпадает с московским). Отмечается, что атака осуществлялась со стороны Голан.

Из-за нападения армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пострадали объекты ВС Сирии в районе населённого пункта Дераа. Это спровоцировало материальные потери. Информация о возможных пострадавших и жертвах в результате израильской атаки уточняется.

Ранее группировка "Исламское сопротивление Ирака" ударила по нескольким военным базам США, которые находятся в Сирии.