По сообщению СКР, "в районе аэропорта Махачкалы люди оказывали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции".
А значит, это была не случайно собравшаяся толпа "за Палестину и религию".
Об этом сообщает "Царьград", цитируя политического обозревателя Андрея Перла.
"События в Дагестане показывают очень важную вещь: в России власти и даже спецслужбы недооценивают умелую и эффективную работу противника с помощью современных средств связи и "новых медиа". Только несерьёзным отношением к Telegram-каналам, которые использует враг, можно объяснить то, что подготовку и проведение бунта фактически проморгали, хотя никто, по сути, ничего не скрывал", — отметил аналитик.
Дестабилизировать остановку в РФ неприятель стремится, используя качества людей. Например,- жажду справедливости. И кроме полицейских мер, для борьбы с пропагандой врага нужна умная и умелая контрпропаганда, говорит обозреватель.
Люди, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы, порадовали этим прежде всего антирусскую политэмиграцию, Киев, включая президента Зеленского, американцев и израильтян. Теперь на западе могут размахивать старым русофобским концептом под названием "погромы". А Палестине бунтовщики ничем не помогли. И их убийцам не отомстили, подытожил Перла.
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