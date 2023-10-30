Советник главы ДНР Гагин позвал задержанных в аэропорту Махачкалы в зону СВО

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник руководителя ДНР Ян Гагин обратился к участникам беспорядков, которые были задержаны в Махачкале, позвав их в зону проведения спецоперации (СВО).

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, там они получат возможность "бороться со злом и нечестью".

"Милости просим, ждём на линии боевого соприкосновения в Донбассе", — отметил Гагин в беседе с РИА Новости.

Ранее с аналогичным призывом выступил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. При этом он уточнил, что в России нет практики принудительного отправления правонарушителей в зону СВО. Как пояснил политик, задержанные в аэропорту Махачкалы должны сделать осознанный выбор. Помимо этого, Меликов пообещал наказать всех арестованных.

29 октября жители Дагестана ворвались в здание аэропорта Махачкалы, а также выбежали на взлётную полосу из-за приземления самолёта из Тель-Авива. По предварительной информации, они пытались выявить израильских граждан среди пассажиров.

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