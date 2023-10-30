Ситуация с поставляемой на Украину боевой техникой и БПЛА практически катастрофична, заявили в Атлантическом совете НАТО, назвав её "хламом по сравнению с русскими системами".
По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Мелинды Хэринг, Киеву почти невозможно достигнуть паритета с Москвой.
Например, украинцы отстают от русских в вопросе создания и применения беспилотников, им не хватает операторов БПЛА, и у них слишком мало современных "птичек", рассказывает Business Insider.
"В начале октября Хэринг побывала в Запорожье, большую часть которого в настоящее время контролируют российские войска. Она рассмотрела украинскую технику и особенно — беспилотники, оставшись жутко разочарована, назвав вооружение "бесполезным хламом", — отмечает издание.
Выданные Украине в начале СВО турецкие беспилотники Bayraktar TB2 русские войска довольно быстро перебили, потому они больше не появляются на передовой. Американскими — управляют военные США.
При этом Россия активизировала применение собственных беспилотников, а также использует технологии БПЛА от мировых лидеров по ним — Китая и Ирана. Также, Россия "смогла сделать" из иранского Shahed-136 вначале "Герань", потом "Герань-2", а сейчас и вовсе "лютую, злую" новую БЛА-систему", - сообщили в New York Times.
Также пресса отмечала, что Болгария отправляла на Украину дефектные ракеты для комплексов С-300, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала CNN, что Берлин поставляет Киеву старую или "не очень работающую" военную технику.
Издания также отмечают, что:
Эксперт из вашингтонского Центра военно-морского анализа Сэм Бендетт отметил, что поначалу Украина (получавшая технику НАТО) лидировала в технологической гонке, но масштабы и мощь РФ привели к "русскому доминированию".
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