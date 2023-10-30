В Атлантическом совете НАТО назвали "хламом" оружие для ВСУ

Ситуация с поставляемой на Украину боевой техникой и БПЛА практически катастрофична, заявили в Атлантическом совете НАТО, назвав её "хламом по сравнению с русскими системами".

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По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Мелинды Хэринг, Киеву почти невозможно достигнуть паритета с Москвой.

Например, украинцы отстают от русских в вопросе создания и применения беспилотников, им не хватает операторов БПЛА, и у них слишком мало современных "птичек", рассказывает Business Insider.

"В начале октября Хэринг побывала в Запорожье, большую часть которого в настоящее время контролируют российские войска. Она рассмотрела украинскую технику и особенно — беспилотники, оставшись жутко разочарована, назвав вооружение "бесполезным хламом", — отмечает издание.

Выданные Украине в начале СВО турецкие беспилотники Bayraktar TB2 русские войска довольно быстро перебили, потому они больше не появляются на передовой. Американскими — управляют военные США.

При этом Россия активизировала применение собственных беспилотников, а также использует технологии БПЛА от мировых лидеров по ним — Китая и Ирана. Также, Россия "смогла сделать" из иранского Shahed-136 вначале "Герань", потом "Герань-2", а сейчас и вовсе "лютую, злую" новую БЛА-систему", - сообщили в New York Times.

Также пресса отмечала, что Болгария отправляла на Украину дефектные ракеты для комплексов С-300, а глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала CNN, что Берлин поставляет Киеву старую или "не очень работающую" военную технику.

Издания также отмечают, что:

ВСУ безвозвратно теряют натовскую артиллерию — например, гаубицы M777 ("три топора");

Россия методично уничтожает ремзаводы по всей Украине;

Красивые в презентациях и фильмах бронемашины США, Германии, Турции, других стран ЕС "пробиваются, горят и взрываются на минах" сотнями;

Танки Leopard и Challenger не оказались "супероружием" — русские бьют их ПТРК "Корнет" и БПЛА, так же горят Bladley.

Современных ракет типа ATACMS мало, самолёты ВВС Украины — старые, а F-16 США пока не дают.

Эксперт из вашингтонского Центра военно-морского анализа Сэм Бендетт отметил, что поначалу Украина (получавшая технику НАТО) лидировала в технологической гонке, но масштабы и мощь РФ привели к "русскому доминированию".