Шойгу: в мире выросло число союзников РФ и КНР, не хотящих конфликта с Западом

Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.

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Он считает, что тип политических отношений Москвы и Пекина можно считать идеальным, его начинают использовать и другие страны.

"Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", — сказал Шойгу.

Также он заявил, что форум в Пекине — это авторитетная и востребованная площадка для решения вопросов безопасности.

Известно, что недавно в Китае прошёл форум "Один пояс — один путь", который, по мнению министра обороны, показал, что многие государства выступают за справедливое и устойчивое мироустройство, основанное на взаимовыгодном сотрудничестве. Также он отметил, что в настоящее время в мире укрепляются новые силовые центры экономики и политики, готовые отстаивать суверенитет и национальные интересы.

В частности, он отметил, что на ту же тему речь шла на встрече президента России с главой КНР Си Цзиньпином. Шойгу выразил уверенность в том, что лидеры России и Китая настроены на широкое развитие российско-китайского партнёрства, в том числе и военно-техническом сегменте.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай не заинтересован в конфронтации идеологий, геополитических играх, а также в противостоянии политических блоков.