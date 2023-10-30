В больницах сектора Газа медики проводят сложные операции, не используя анестезию. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на врачей.
По словам опрошенных специалистов, даже кесарево сечение беременным женщинам, которые пострадали из-за авиационных ударов Израиля, пришлось проводить без анестезии.
"Нам также приходилось заниматься без неё сильными ожогами", — отметил глава медучреждения "Насер" в Газе.
Как отмечает издание, врачи пытаются сохранить запасы лекарств и препаратов на случай ухудшения ситуации и появления большого количества пострадавших с тяжёлыми ранениями.
Ранее представители ХАМАС заявили, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) атаковала сектор Газа с моря, суши и воздуха. Мирные жители, оставшиеся в Газе, столкнулись с нехваткой гуманитарной помощи.
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