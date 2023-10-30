Минобороны: ВСУ потеряло на Донецком направлении 285 бойцов

"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сообщили в ведомстве. Фото: Телеграм

Уточняется, что на этом направлении Южной группировкой войск при поддержке артиллерии и огнеметных систем было нанесено поражение 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ.

Также известно, что в районе Работино (Запорожская область) ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку группы 65-й мехбригады ВСУ.