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Минобороны: ВСУ потеряло на Донецком направлении 285 бойцов

Силовые структуры » Военные новости

"Общие потери противника на данном направлении составили до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 2 артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сообщили в ведомстве.

Минобороны: ВСУ потеряло на Донецком направлении 285 бойцов
Фото: Телеграм

Уточняется, что на этом направлении Южной группировкой войск при поддержке артиллерии и огнеметных систем было нанесено поражение 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 4-й танковой бригад ВСУ.

Также известно, что в районе Работино (Запорожская область) ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку группы 65-й мехбригады ВСУ.

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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