Военная база США в Сирии подверглась второму за последние несколько дней обстрелу

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские войска в Сирии атакуют уже четвертый раз, но "рекорд" у военных США в Ираке.

Фото: Saab AB

Местные источники сообщают о том, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор, расположенная рядом с газовым месторождением "Конико" подверглась обстрелу с территории страны.

Ответственность Пентагон возлагает, как и во всех предыдущих случаях, на группировки, связанные с Ираном.

Количество раненых в результате таких атак солдат пока остается на уровне 20. За одну неделю с 17 по 24 октября военные базы США на территории Сирии подверглись нападениям 3 раза; базы на территории Ирака — 10 раз. Атаки осуществляются комбинацией из ракетных установок и беспилотников.