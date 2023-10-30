Американские войска в Сирии атакуют уже четвертый раз, но "рекорд" у военных США в Ираке.
Местные источники сообщают о том, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор, расположенная рядом с газовым месторождением "Конико" подверглась обстрелу с территории страны.
Ответственность Пентагон возлагает, как и во всех предыдущих случаях, на группировки, связанные с Ираном.
Количество раненых в результате таких атак солдат пока остается на уровне 20. За одну неделю с 17 по 24 октября военные базы США на территории Сирии подверглись нападениям 3 раза; базы на территории Ирака — 10 раз. Атаки осуществляются комбинацией из ракетных установок и беспилотников.
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