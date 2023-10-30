Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Летающие радары" помогают сбивать крылатые ракеты Storm Shadow
Граждане Израиля не пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы
Дагестанские полицейские взяли под охрану местные синагоги
Осенние сладости могут стать причиной диабета, расстройства пищеварения и даже инсульта
Белая диета и домашние методы: пять важных вещей, которые нужно знать об отбеливании зубов
Психолог Сухова рассказала, как перестать писать бывшему
Польский эксперт считает, что поражение Украины развалит НАТО
В мире вырос спрос на вольфрам из-за массового производства боеприпасов
Леонардо ДиКаприо увидели с 25-летней возлюбленной в интимный момент

По результатам соцопроса американское издание назвало армию России сильнейшей в мире

Силовые структуры » Военные новости

Американское издание U. S. News & World Report провело опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов признают армию РФ сильнейшей в мире. Итоги опроса опубликованы на сайте издания.

По результатам соцопроса американское издание назвало армию России сильнейшей в мире
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

На втором месте рейтинга находится США, на третьем — Китай. В первой пятерке также армии Израиля и Южной Кореи. ВСУ на шестом месте.

"Проект рейтинга основан на том, как глобальное восприятие определяет страны с точки зрения ряда качественных характеристик — впечатлений, которые потенциально могут стимулировать торговлю, путешествия и инвестиции и напрямую влиять на национальную экономику. Анализ 2023 года охватывает восприятие 87 стран" — говорится в публикации.

Модель, используемая для оценки стран, разработана глобальной компанией WPP. Был определен набор из 73 критериев — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современной нации. Различные атрибуты и нации были представлены в опросе более 17 000 человек из 36 стран. Участники оценивали, ассоциируют ли они атрибут с нацией.

Как сообщается в исследовании, самые могущественные страны мира также постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний

Столетие исследований свидетельствует о том, что употребление продуктов, обогащенных полифенолами, может предотвращать сердечные заболевания и болезнь Альцгеймера

Названа пища, защищающая от болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний
Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае
Певица Вика Цыганова обвинила Олега Газманова в лицемерии
В Волновахе расстреляна семья из девяти человек, включая двух детей
PLOS One: установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Важные факторы риска и профилактика инсульта: советы кардиолога
С протянутой рукой: Галкин* стал новым солистом группы "Ласковый Май"
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
В Москве школьник обещал расстрелять одноклассников из-за травли с их стороны
Последние материалы
Продюсер Лавров рассказал, почему Пугачёву считали "крестной матерью" российского шоу-бизнеса
Россия и Сирия будут сотрудничать в сфере производства и поставок лекарств
Политолог Ярошенко: Китай не станет поддерживать "формулу мира" Зеленского
Как сэкономить на ЖКХ: советы экономиста Беляева
В ВСУ признали стратегический проигрыш Украины
Долго держится температура 37 °С: врач перечислила причины
Сушка холодным воздухом и отказ от тугих причёсок: 9 простых хитростей по уходу за волосами от профессионального стилиста
В Литве собираются разрешить гражданам приобретать автоматическое оружие
Госдума введёт штрафы за навязывание товаров и услуг
У берегов Швеции судно "Марко Поло" во второй раз село на мель
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников