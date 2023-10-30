Американское издание U. S. News & World Report провело опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство респондентов признают армию РФ сильнейшей в мире. Итоги опроса опубликованы на сайте издания.
На втором месте рейтинга находится США, на третьем — Китай. В первой пятерке также армии Израиля и Южной Кореи. ВСУ на шестом месте.
"Проект рейтинга основан на том, как глобальное восприятие определяет страны с точки зрения ряда качественных характеристик — впечатлений, которые потенциально могут стимулировать торговлю, путешествия и инвестиции и напрямую влиять на национальную экономику. Анализ 2023 года охватывает восприятие 87 стран" — говорится в публикации.
Модель, используемая для оценки стран, разработана глобальной компанией WPP. Был определен набор из 73 критериев — терминов, которые можно использовать для описания страны и которые также имеют отношение к успеху современной нации. Различные атрибуты и нации были представлены в опросе более 17 000 человек из 36 стран. Участники оценивали, ассоциируют ли они атрибут с нацией.
Как сообщается в исследовании, самые могущественные страны мира также постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются.
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