Солдат нацбата ВСУ допустил исчезновение Украины в результате конфликта с РФ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель украинского националистического батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка не исключил исчезновение своей страны.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, Украину можно сохранить лишь в том случае, если все жители государства отправятся на линию боевого соприкосновения. При этом он добавил, что украинские граждане должны сражаться так, как они могут.

"Но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — отметил военный в беседе с "Эспрессо".

Ябчанка также допустил тотальную мобилизацию на Украине. Как подчеркнул солдат, если украинец напрямую не участвует в боях, он должен поддерживать ВСУ материально.

Ранее репортёр Time Саймон Шустер заявил, что, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, западные лидеры предали Киев.