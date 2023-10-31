Представитель украинского националистического батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка не исключил исчезновение своей страны.
По его словам, Украину можно сохранить лишь в том случае, если все жители государства отправятся на линию боевого соприкосновения. При этом он добавил, что украинские граждане должны сражаться так, как они могут.
"Но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — отметил военный в беседе с "Эспрессо".
Ябчанка также допустил тотальную мобилизацию на Украине. Как подчеркнул солдат, если украинец напрямую не участвует в боях, он должен поддерживать ВСУ материально.
Ранее репортёр Time Саймон Шустер заявил, что, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, западные лидеры предали Киев.
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